L'inventore della lotteria degli scontrini è il palermitano Vincenzo Bacarella, 41 anni, informatico, che nel 2008 (ben tredici anni fa) vinse un concorso del ministero delle Finanze proponendo un progetto per il contrasto all'evasione fiscale.

La sua idea fu quella di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici associando ad ogni scontrino emesso un premio della lotteria. Un metodo che avrebbe potuto ridurre drasticamente l'evasione fiscale grazie all'uso di bancomat o carte di credito piuttosto che del contante.

Dopo un entusiasmo iniziale da parte della politica di allora, il suo progetto si arenò a cavallo tra il 2009 e il 2010. Adesso, dopo quasi 11 anni dall'ultima volta, la lotteria degli scontrini è diventata realtà ed è pronta a partire. L'11 marzo, infatti, è in programma la prima estrazione.

Nelle ultime settimane, però, Bacarella ha ricevuto diversi insulti e minacce sui social. Uno dei motivi potrebbe essere legato ad una procedura di aggiornamento software che gli esercenti devono obbligatoriamente fare per poter aderire alla lotteria degli scontrini.

"L’aggiornamento informatico dei registratori di casa è costoso – spiega Bacarella – e rappresenta un ulteriore aggravio in questo periodo caratterizzato da una crisi economica senza precedenti a causa della pandemia".

Secondo gli ultimi dati forniti dal sottosegretario all'economia Maria Cecilia Guerra, sono circa 4 milioni gli italiani che hanno validato il proprio codice a barre, ma i registratori di cassa che hanno inviato i dati ai fini della partecipazione della lotteria sono 304.386, a fronte di 1.485.477 unità attualmente attive.

"Questi dati evidenziano che i consumatori vogliono la lotteria, ma gli esercenti a supportarla sono pochi – ragiona Bacarella – Probabilmente per via del meccanismo molto macchinoso. Presentare il codice a barre prima di emettere ogni scontrino non è semplicissimo. Tra l'altro al codice a barre personale viene associato semplicemente il nostro codice fiscale. Magari sarebbe stato più semplice presentare alla cassa direttamente la tessera sanitaria".

Secondo i numeri dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono 535.209.478 i biglietti elettronici generati a febbraio. Per ogni euro speso viene associato un biglietto della lotteria. I premi mensili sono differenti: per gli acquirenti, ogni mese, in palio ci sono 10 premi da 100 mila euro. Altri 10 premi da 20 mila euro, invece, spettano ai commercianti che aderiscono alla lotteria e che avranno emesso il biglietto vincente.