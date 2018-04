Se in Italia il docente che dà ripetizioni private va ancora abbastanza forte, Oltreoceano sembrano aver ideata una nuova e più elaborata figura. A New York e dintorni, si sta infatti facendo largo il “terapista dei compiti”: con una tariffa che può sfiorare i 600 dollari all’ora, il professionista aiuta gli studenti a risolvere i problemi di matematica ma anche quelli emotivi. A metà tra “tutor” e “strizzacervelli”, l’”homework therapist”, come ha spiegato il New York Times in un articolo diventato in poche ore uno dei più letti della giornata, il suo scopo è quello di aiutare il ragazzo a risolvere problemi di algebra ma anche a dirimere rovelli emotivi.

Un profilo che rientra benissimo nel business da cento miliardi di dollari all’anno delle ripetizioni. Non un semplice prof di sostegno, né un’analista in senso classico, ma un mix delle due figure, il terapista dei compiti fonderà le sue costose sessioni (da un minimo di 200 a un massimo di 600 dollari per 50-75 minuti) – via Skype, tramite mail o di persona – per aiutare giovani clienti a ritrovare la strada del successo scolastico. Molti mi dicono che fanno i compiti ma poi dimenticano di consegnarli: questo influenza i voti e la fiducia in se stessi. Il nostro compito è andare alla radice del perché”, ha detto Ariel Kornblum, psicologo dell’età evolutiva al Manhattan Psychology Group dell’Upper West Side.

Il metodo non è univoco: c’è chi usa la meditazione e la consapevolezza per caricare uno studente in vista di un esame speciale, chi suggerisce di creare la propria playlist su Spotify per esternare momenti di ansia. Altri “regalano” vasetti di plastilina profumata per aiutare a dominare lo stress. Il New York Times ne ha trovati a decine a Manhattan e Brooklyn, oltre nei quartieri “ricchi” di Brooklyn Heights e Park Slope.