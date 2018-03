È viva, ma si sta decomponendo: scarafaggi le mangiano la carne. Arrestati marito e figlio

Una donna obesa, costretta al letto, è stata trovata in stato di incoscienza in una casa di Sugar Hill, nello Stato Usa della Georgia. Le sue gambe si stavano decomponendo e vermi e scarafaggi stavano mangiando la sua carne morente. Suo marito Terry Sorrell, 54 anni, e il figlio Christian. 18 anni, sono ora in carcere per negligenza.