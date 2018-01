Una donna in bikini che si cosparge di olio per motori su un enorme cartellone pubblicitario. È la pubblicità finita nel mirino di un collettivo di studentesse siciliane che, giudicandola sessista, ha deciso di passere all'azione, oscurando in parte il cartellone. Come racconta Repubblica, è accaduto nel mattinata di martedì a Palermo dove il gruppo di studentesse de “l’Assemblea contro la violenza maschile sulle donne”, ha coperto la foto della modella con una enorme scritta eloquente: "Questa è violenza sulle donne!”. “È una azione dimostrativa contro l’uso, a scopo pubblicitario, del corpo femminile, una pratica, che rappresenta la violenza contro le donne e che contribuisce a normalizzarla", hanno spiegato dal collettivo, aggiungendo: "La violenza sulle donne è infatti il diretto prodotto di una società che per anni e ancora oggi, in nome di logiche di marketing e profitto, costruisce immaginari sessisti e schiavizzanti, che fanno del corpo delle donne mero oggetto di consumo“

"L’utilizzo di un seno o di un viso di donna per convincere l’acquirente è solo uno degli innumerevoli modi in cui il mondo del marketing abusa dell’immagine del corpo femminile per destare maggiore interesse nella propria offerta è un fenomeno diffuso che tocca a noi in primis bloccare", hanno sottolineato ancora dal collettivo, ricordando che “nonostante una delibera comunale di monitoraggio sull'affissione di pubblicità che utilizzano immagini del corpo femminile per attirare l'attenzione e vendere prodotti o servizi, ancora oggi Palermo è invasa da cartelloni pubblicitari sessisti”. L’Assemblea contro la violenza maschile sulle donne ha annunciato un dibattito pubblico sul tema per mercoledì pomeriggio presso l' ex facoltà di Lettere e filosofia del capoluogo siciliano.