È morto Vincino, storica firma del fumetto e della satira

È morto il vignettista siciliano Vincino, pseudonimo di Vincenzo Gallo, nato a Palermo nel 1946. Era malato da tempo. Autore satirico di riconosciuto livello, ha lavorato per il Corriere della sera e a lungo per Il Foglio, oltre che per i giornali satirici Il Male (di cui è stato anche direttore) e Cuore.