in foto: Rita Borsellino (Facebook).

Ancora un lutto nella famiglia di Paolo Borsellino. È morto nelle scorse ore Renato Fiore, marito di Rita, sorella minore del magistrato antimafia ucciso nel luglio del 1992, oltre che ex esponente di spicco del Partito Democratico in Sicilia, tra le cui fila ha anche ricoperto la carica di europarlamentare. "È con grande dolore che apprendiamo che è venuto a mancare Renato Fiore, marito di Rita Borsellino – si legge in una nota congiunta di tutti i gruppi delle Agende Rosse -. Il Direttivo si stringe con vicinanza e affetto intorno a Rita e alle famiglie, in questo momento di cordoglio". Poco si sa di Renato, che ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita, mentre la moglie era impegnata con la sua attività di testimone della lotta alle criminalità organizzate. Dal loro matrimonio, celebrato nel 1969, sono nati tre figli. Sulla pagina Facebook di Rita, sono immediatamente comparsi messaggi di vicinanza in questo momento difficile.

In una delle rare interviste, rilasciata nel 2006 al quotidiano La Repubblica, quando la moglie aveva deciso di correre per la presidenza della Regione Sicilia, Renato aveva dichiarato: "Ai ritmi un po' folli di Rita sono abituato da anni. La Carovana antimafia e i suoi continui viaggi per raggiungere le scuole di tutta Italia e oltre mi avevano già messo a dura prova. Il vero problema è che io non so cucinare neanche un uovo al tegamino. Immaginatevi cosa vuol dire". Prima ancora, aveva fatto notizia quando un ladro, poco dopo la strage di via D'Amelio, era entrato nella farmacia di famiglia, ed ereditata dal padre, gestita dalla minore dei Borsellino, sparando a una gamba suo marito.