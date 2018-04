Celino Villanueva Jaramillo, cileno, ritenuto l’uomo più vecchio del mondo, anche se non ufficialmente, è morto all’età di 121 anni. La notizia è riportata anche dal Guardian che aveva incontrato e intervistato l’ultracentenario lo scorso anno. Celino è scomparso mercoledì 18 aprile nella città di San José de Mariquina, nel sud del Cile, dove era stato ricoverato dopo essersi rotto tre costole cadendo dal letto.

Primato mai ufficialmente riconosciuto

Nato il 25 luglio 1896, Jaramillo non era riconosciuto dalla Guinness World Record come l’uomo più vecchio del mondo a causa della mancanza di verifica ufficiale della sua data di nascita. Dopo l’incidente occorso una settimana prima, era stato sottoposto ad un’operazione di emergenza e trasportato in terapia intensiva. I medici erano ottimisti, ma i danni ai polmoni si sono aggravati e Celino non ce l’ha fatta. "Siamo molto tristi", ha detto Ivonne Morales, che insieme a sua madre Marta Ramírez aveva adottato Celino all’età di 99 anni mentre l’anziano versava in una condizione di indigenza. "Era parte integrante della nostra famiglia, era lui l'uomo di casa", ha aggiunto. Per quanto fosse celebrato anche dai politici locali, incluso il miliardario presidente del Cile, Sebastian Piñera, come il più vecchio cittadino riconosciuto del paese, Villanueva non ha mai ricevuto alcuna assistenza specialistica, né tantomeno un minimo sostegno istituzionale o la fornitura di aiuti domiciliari geriatrici.

Celino era stato contadino e non si era mai sposato

Prima dell’ultimo infortunio, un’altra degenza ospedaliera nel luglio 2017 si è rivelata traumatica e debilitante per il centenario, allettato per due settimane. In un'intervista dello scorso febbraio, Marta Ramírez, 85 anni, è stata irremovibile su fatto che mai avrebbe messo il suo ospite in una casa per anziani: "Sono stanca e non è facile prendersi cura di lui senza supporti economici – ma semplicemente non sopravvivrebbe in un ospizio, muoiono lì così velocemente ", aveva detto al Guardian. Celino Villanueva – che nella vita è stato un contadino, che non si è mai sposato e non aveva più parenti in vita – sarà sepolto venerdì mattina nel cimitero indigeno di Mehuín.