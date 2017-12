Stelio De Carolis, ex senatore della Repubblica italiana tra anni Ottanta e Novanta, è morto la sera di venerdì 22 dicembre a Meldola, in provincia di Forlì. L'ex esponente di spicco del Partito repubblicano era uscito di casa per pochi minuti, il tempo di gettare l'immondizia, quando è stato travolto da un'auto mentre attraversava via Primo maggio. Sul posto sono intevenuti mezzi di soccorso, Polizia stradale e Carabinieri.

Stelio De Carolis, nato il 14 novembre 1937 a Fumone in provincia di Frosinone, aveva 80 anni. È stato deputato dal 1987 al 1994 nel corso delle Legislature X e XI all'interno del Partito Repubblicano Italiano. Nel sesto governo Andreotti è stato Vice presidente del Gruppo parlamentare repubblicano e Sottosegretario di Stato alla Difesa. Dal 1996 al 2001, con i DS, è stato senatore della Repubblica. Nel corso delle tre legislature De Carolis ha presentato 100 progetti di legge. Giornalista e autore di pubblicazioni sui problemi ambientali, De Carolis è stato segretario Commissione parlamentare per le questioni regionali tra il 1987 e il 1989 e Vicepresidente tra il 1998 e il 2011 della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della federazione italiana dei consorzi agrari.

Bruno Molea, deputato di Forlì di Civici e Innovatori, ricorda De Carolis come "uno statista vero, anche da ex amministratore non smise mai di occuparsi del suo territorio", assicurando di essere "vicino alla sua famiglia in questo momento difficile e alla comunità che perde una figura ancora oggi di riferimento politico".