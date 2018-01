Si è spento Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea e uno degli uomini più ricchi al mondo. L’imprenditore aveva 91 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il colosso svedese dei mobili. “Ingmar Kamprad è morto in pace nella sua casa” nel sud della Svezia, così Ikea sul suo account Twitter. “Ingvar sarà ricordato con affetto e mancherà molto alla sua famiglia e ai colleghi di Ikea in tutto il mondo”, si legge ancora.

Kamprad aveva fondato Ikea a 17 anni – Fondatore nel 1943 della celebre multinazionale specializzata nella vendita di mobili e complementi d'arredo con punti vendita in oltre 40 paesi in tutto il mondo, Kamprad ha vissuto ad Épalinges, nel Canton Vaud, dal 1976 al 2014. Da sempre alle prese con problemi di alcolismo e simpatizzante nazista in gioventù, aveva iniziato la sua attività da giovanissimo vendendo fiammiferi a buon mercato ed era diventato famoso per il suo stile di vita frugale: a suo dire la tendenza al risparmio è ciò che ha permesso all'azienda di raggiungere il successo. Nel 1943, quando aveva 17 anni, con il premio che ricevette da suo padre per il buon rendimento scolastico diede vita a quello che poi è diventato un impero economico che ha posizionato il suo fondatore per anni nella lista dei più ricchi del mondo. Il nome Ikea è l’acronimo delle iniziali di Ingvar Kamprad e di Elmtaryd e Agunnaryd, rispettivamente la fattoria e il paese del sud della Svezia dove Kamprad è cresciuto.

Alcuni anni fa aveva lasciato Ikea ai suoi figli – Dopo aver fatto di Ikea un gigante mondiale della mobilia funzionale e componibile Ingvar Kamprad aveva lasciato alcuni anni fa ai tre figli Peter, Jonas e Matthias il controllo della multinazionale e si era ritirato in Svizzera dove aveva comprato un modesto bungalow e lo aveva arredato con le stesse cose a buon mercato in vendita nei suoi negozi.

Nonostante la sua ricchezza, Kamprad ha sempre condotto un'esistenza frugale. Vestiva in maniera dimessa, guidava una vecchia Volvo e faceva la spesa al mercato di pomeriggio, quando in genere i prezzi sono più bassi. “Con i soldi – diceva – sto abbastanza attento. Sono una specie di scozzese di Svezia. D'altronde se incomincio a comprare beni di lusso spingo gli altri a imitarmi ed è importante che i leader diano il buon esempio”.