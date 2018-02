È stata una scelta non certo facile quella presa dalle autorità del Texas in merito alla pubblicazione della foto del volto in primo piano di un bimbo deceduto, il cui corpicino era stato rinvenuto lo scorso 20 ottobre a Galveston. All’epoca la polizia aveva deciso di rilasciare un semplice disegno del volto del "Piccolo Jacob", ma nessuno si era fatti avanti per reclamare il corpo. I tratti somatici della giovanissima vittima non corrispondevano alla descrizione di nessuno dei bambini scomparsi sia a livello locale sia nazionale. Allo stesso modo, le sue impronte digitali e il DNA non sono apparse nei database nazionali. Ecco perché a distanza di tre mesi, è stata presa la decisione straordinaria di diffondere l‘immagine del cadavere del Piccolo Jacob: la foto è stata modificata leggermente per coprire i segni di decomposizione e renderlo più facile da identificare.

"Non abbiamo preso questa decisione alla leggera. Possiamo assicurare, a questo punto, che è l’ultima opzione" per il suo riconoscimento, ha detto il capitano della polizia Joshua Schirard in una conferenza stampa di martedì.

in foto: La polizia all’inizio aveva diffuso solo un disegno del suo volto

Il detective Jeff Banks ha detto al Houston Chronicle che la sua speranza è che “qualcuno in precedenza non troppo sicuro di farsi avanti, lo faccia ora dopo aver visto la foto del bimbo”. E ammette: “Non abbiamo davvero altre opzioni. La cosa più importante è che venga identificato. Non avrei voluto rilasciare quella foto. È terribile. Ma penso che alla fine l'obiettivo di identificarlo sia più importante di ogni cosa” ha detto ancora Banks. Le autorità sono ancora incerte sulle cause del decesso, , dal momento che l'autopsia ha escluso l’annegamento. Jacob sarebbe morto due o tre giorni prima che il suo corpicino fosse trovato nelle acque appena ad ovest di Stewart Beach. Mostrava “segni di abuso e di abbandono”, ma nessuna delle ferite sembrava essere fatale. Presentava anche segni di malnutrizione, dal momento che pesava non più di 13 chili, circa la metà del peso sano di un bambino della sua età. L'FBI ha offerto una ricompensa di $ 10.000 a chiunque fornisca le informazioni per arrivare all'identità del piccolo.