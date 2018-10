Un romanzo di educazione sentimentale, un amore complicato tra un adolescente e una donna adulta. “Dune” è il titolo del nuovo libro di Carlo Molinari edito da Castelvecchi per la collana Emersioni. Un romanzo intrigante che racconta la storia di un giovane diciassettenne, Tommaso, che insieme alla madre si trasferisce dal quartiere romano di Trastevere alla città di Sabaudia, dove Elena, amica del cuore di Giulia, può ospitarli in una vecchia casa di famiglia. L’incontro dell'adolescente con la donna che ha più del doppio della sua età, travolge la vita del giovane che se ne innamora. Tommaso trascorre le giornate nel desiderio di rivedere Elena, mentre intanto vive i pomeriggi trascorsi con gli amici, insegue gli impegni scolastici e si avvicina alla fotografia trasformando in immagini la sua quotidianità. Quando Tommaso dichiarerà il suo amore avrà inizio la passione che sconvolgerà la vita di entrambi.

Una storia che ha per ambientazione una torre saracena a picco sul mare, le corse in bicicletta con gli amici, e poi il mondo, quello dell'adolescenza, inteso come quel periodo formativo in cui la libertà è un territorio prossimo alla conquista, ma l'emotività straripante prevale su ogni logica. Nel romanzo è descritto da una parte il legame profondo che unisce madre e figlio, dall’altra l’amore segreto tra Tommaso ed Elena vissuto come “un incendio che non poteva divampare oltre il limite dei loro cuori” tenuto segreto cioè alla madre del protagonista, davanti alla quale la vicenda si svolge.

Carlo Molinari ha già pubblicato "Bisturi & diamanti", "Come vento nelle risaie","Breve storia di Hector", "Racconti". In ambito musicale come cantautore ha composto“ La fortuna di un giorno qualunque” prodotto e pubblicato dall’etichetta indipendente “Storie di Note”.