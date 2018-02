I festeggiamenti di carnevale nella cittadina tedesca di Eppingen, nel land del Baden-Württemberg, nel sud-est del Paese. si sono trasformati quasi in tragedia quando una ragazza di 18 anni è stata gettata nel calderone pieno di acqua bollente di “una strega”. L'adolescente ha subito ustione molto gravi sui piedi e sui polpacci a seguito dell’incidente avvenuto durante il fine settimana, come si legge sulla versione online dello Spiegel. La polizia tedesca era ora sulle tracce di due persone vestite con costumi da strega che, secondo quanto riferito, sarebbero fuggite dopo quanto accaduto. Il calderone era stato posto su un carro da carnevale che veniva trainato da diverse persone, la maggior parte di loro vestite proprio con costumi da strega.

I media locali riportano le testimonianze degli amici della ragazza che hanno ammesso di averla "consegnata per scherzo" a due delle persone sul carro durante il corteo. Una delle "streghe" l'avrebbe tenuta sospesa sopra il calderone, mentre un'altra ne ha sollevato il coperchio. Una scena raccontata nelle fiabe e nelle leggende più tradizionali, in cui le streghe bollivano le loro vittime vive. Non si sa come l'adolescente sia finita con i piedi nel calderone, riporta TheLocal.de. La polizia ha riferito in una dichiarazione ufficiale che le persone sul carro hanno semplicemente continuato il corteo di carnevale senza prendersi cura della vittima. La 18enne è stata poi ricoverata in ospedale dove resterà per almeno una settimana, sottoposta a cure specialistiche. La società che dal 2003 organizza l’evento, lo Hexenzunft Eppingen, sostiene che in questi anni non si sono mai verificati incidenti di questo tipo.