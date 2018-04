Due vittime sul lavoro nel giro di poche ore. È il tragico bilancio di quanto accaduto ieri in due diversi incidenti avvenuti nel Ferrarese e nel Grossetano. Vittima del primo incidente è un operaio di quarantanove anni che è morto schiacciato da una pala meccanica intorno alle 13.30 di martedì, mentre stava lavorando in un camping della costa, il “Mare e Pineta” di Lido Spina. L'operaio, dipendente di un'impresa edile della provincia, stava lavorando quando il mezzo sul quale si trovava, con cui probabilmente stava spostando un blocco di cemento, si è ribaltato. L'uomo è rimasto schiacciato e i soccorsi dei colleghi che hanno dato subito l'allarme sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Comacchio e i Carabinieri di Lido Estensi e la dinamica dell'incidente mortale è ancora ora al vaglio degli inquirenti, mentre gli ispettori della Medicina del lavoro hanno svolto gli accertamenti. La vittima, di origini albanese, era residente a Berra (Ferrara): il suo nome non è stato reso noto.

Il secondo incidente mortale a Bagno di Gavorrano – L’altro incidente mortale si è verificato nel pomeriggio nel Grossetano. La vittima, il cinquantanovenne Luigi Bartiromo, stava scaricando dal camion una autogru quando è rimasto schiacciato dal braccio del mezzo meccanico. Il tragico incidente è avvenuto a Bagno di Gavorrano, in provincia di Grosseto, intorno alle 17 di martedì. Da quanto ricostruito l'uomo, titolare di un'impresa di sfasciacarrozze, ha messo in moto il mezzo e lo ha sceso dal camion. Ma il braccio della gru è partito inavvertitamente e lo ha schiacciato. Sul posto sono intervenuti i tecnici della medicina del lavoro della Asl e i carabinieri. Ma anche per il cinquantanovenne i soccorsi si sono rivelati inutili.