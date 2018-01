in foto: I due ex deputati regionali siciliani Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca. Fonte: Facebook

Due ex deputati regionali della Sicilia del Movimento 5 Stelle, Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca, hanno deciso di donare parte del loro Tfr proveniente dall’Ars in beneficienza. I due doneranno circa 20mila euro ad alcune associazioni di Palermo, tra cui la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Un’altra parte delle risorse andrà invece al fondo di garanzia dedicato all’emergenza abitativa creato dall’Oratorio salesiano di Santa Chiara: i suoi fondi vengono destinati a supportare donne e famiglie in difficoltà.

Parte dei 20mila euro donati in beneficienza andrà anche all’associazione ‘Ridi che ti passa – clown in corsia’. E, ancora, una fetta della somma sarà devoluta all’associazione per le Immunodeficienze Primitive (Spia). “Si può scegliere di trascorrere la propria vita per rendere migliore e più bello un pezzo di mondo – scrivono i due su Facebook – e cercando di migliorare la qualità della vita di coloro i quali non hanno avuto la nostra stessa fortuna. Questa è la filosofia che ci guida nella quotidianità, ma, soprattutto, è quella che ci ha portato ad essere persone attive nel nostro territorio, anche quando siamo stati chiamati a rappresentare i cittadini all’interno dell’Assemblea regionale siciliana”.

Ciaccio e La Rocca spiegano