Spaventoso incendio nella serata del 21 marzo a Dublino, dove il Metro Hotel di Ballymun – un albergo di quindici piani – ha preso fuoco. Almeno cinque piani della struttura, che si trova nei pressi dell’aeroporto della capitale irlandese, sono stati distrutti dalle fiamme. L’incendio è scoppiato intorno alle 20 di mercoledì. Decine i vigili del fuoco intervenuti sul posto che, dopo aver messo in salvo tutte le persone presenti nell’hotel, hanno continuato a lavorare per spegnere le fiamme per tutta la notte. Sono almeno sessanta i pompieri che hanno lavorato per neutralizzare l’incendio, il più grande registrato a Dublino quest’anno. Circa duecento persone erano presenti nella struttura nella serata di ieri e tutti gli ospiti sono stati portati in un albergo poco distante, il Carlton Hotel. Nessuno, stando a quanto fatto sapere dai vigili del fuoco, sarebbe rimasto ferito. Come si legge sui media locali, negli ultimi anni l’albergo è stato utilizzato anche per ospitare senzatetto.

L’incendio probabilmente scoppiato al 13esimo piano – Ancora da chiarire le cause dell’incendio, ma il capo dei vigili del fuoco di Dublino – complimentandosi stamane con il lavoro dei pompieri – ha fatto sapere di non avere alcuna indicazione su una eventuale natura “sospetta” di quanto accaduto. Un testimone ha detto ai media che probabilmente l’incendio è scoppiato in una stanza al tredicesimo piano: dal balcone della sua stanza avrebbe visto le fiamme e immediatamente avrebbe avvisato la reception e i vigili del fuoco. Sull’incidente sono state avviate indagini.