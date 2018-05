È allarme in Gran Bretagna dove due giovani sono morti e un terzo è ricoverato in gravissime condizioni dopo aver assunto droga durante un festival musicale di diversi giorni in corso nella città portuale inglese di Portsmouth. Responsabile dei decessi, secondo la polizia locale, sarebbe una micidiale partita di droga forse tagliata male che ora sta impensierendo tutto il Paese tanto da aver portato gli organizzatori dell'evento a cancellare il secondo giorno del festival come "precauzione di sicurezza". La prima vittima della sostanza stupefacente è stata Georgia Jones, una ragazza di 18 anni di Havant, deceduta sabato notte dopo aver assunto due pillole durante il concerto. La seconda vittima invece è un ventenne padre di un bambino, Tommy George Bakeer, anche lui di Havant, in Hampshire, deceduto poche ore dopo per lo stesso motivo.

Entrambi si erano sentiti male nel pieno di una kermesse stile rave al Mutiny Festival. Soccorsi e ricoverati in ospedale al Queen Alexandra Hospital, non si sono più ripresi. Comprensibile lo strazio dei parenti dei due ragazzi. "Se non altro, spero che quanto le è successo impedirà ad altri di prendere quella roba" ha scritto su facebook la madre dela 18enne, invitando gli altri ragazzi a smettere di drogarsi. "Amava la vita e amava il suo bambino. Era un bravo ragazzo ma sfortunatamente ha fatto una cattiva scelta" ha dichiarato invece il padre del 20enne.

Almeno altre 15 persone partecipanti al concerto sono state portare in ospedale dopo aver accusato malesseri vari ma come precisato dalle autorità sanitarie, non tutti gli interventi erano legati necessariamente alla droga. Uno di loro però sicuramente sì e si tratta del caso più grave oltre alle due vittime . Un giovane che ora è ricoverato in gravissime condizioni dopo ave assunto le stesse pasticche che circolavano al festival. Poco prima dei decessi Il Mutiny Festival aveva anche avvertito che era "consapevole della circolazione di una pericolosa sostanza ad alta resistenza o tagliata male", esortando le persone a non assumere droghe. Sul caso la polizia ha subito avviato le indagini, identificando tre giovani presunti spacciatori. Si tratta di un ventenne di Havant, un ventenne di Waterlooville e un ventiduenne di Cosham che sono stati tutti presi in custodia lunedì in attesa di chiarire la loro posizione