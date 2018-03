Luke Pennington, 14 anni, potrebbe essere la più giovane vittima in Regno Unito della Spice, la droga sintetica che sta conquistando anche il mercato italiano. Secondo le ricostruzioni, l’adolescente è stato vittima di una "reazione grave" subito dopo aver assunto il farmaco mentre stava partecipando ad un pigiama-party a casa di un amico a Stockport, Greater Manchester, il 17 marzo. Luke e il suo gruppo di amici avevano comprato la sostanza prima di quella sera. Il 14enne, originario di Bramhall, sarebbe stato il primo ad assumerla, seguito da un amico.

I paramedici sono stati chiamati a casa quando Luke e il suo amico hanno cominciato a manifestare i primi malori. I due giorni sono stati quindi portata d’urgenza al Wythenshawe Hospital. Vista la gravità delle sue condizioni, il 14enne è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Alder Hey Children di Liverpool, ma è morto all’1,55 del 18 marzo. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta e sulla salma del giovane è stata effettuata un’autopsia.

Luke, che frequentava la St Jas Catholic High Schoomel a Cheadle Hulme, era descritto dai suoi insegnanti come "popolare e benvoluto". Il preside della St. James, Tim Beesley, ha detto: "I nostri pensieri, le nostre preghiere e il nostro affetto va alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento molto difficile. Stiamo offrendo supporto a tutti i nostri studenti che sono stati colpiti dalla sua morte, in particolare quelli che lo conoscevano, dato che era un membro molto popolare e benvoluto della nostra comunità scolastica”. Nell’ambito dell’indagine sulla morte di Luke, la polizia di Greater Manchester ha arrestato un ragazzo di 16 anni con l'accusa di possesso con l'intento di fornire farmaci di classe A. È stato poi rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini.