Sangue sulle strade di Forlì, in Romagna. Un uomo di 48 anni è stato vittima di un tragico incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì nei pressi della caserma della dell'Aeronautica Militare. Erano da poco passate le 22, in via Solombrini all’altezza con via Calamandrei, quando Bouamama Abderrahmane (di origini algerine, da tempo residente a Forlì), aveva concluso il proprio turno di lavoro in una vicina fabbrica. L’uomo viaggiava in sella a uno scooter ("Malaguti Madison 125cc") quando, per cause al vaglio degli inquirenti (sul posto ha svolto i rilievi una pattuglia della polizia municipale), s’è schiantato contro un’auto che stava svoltando. Violentissimo l’impatto tra la moto e la fiancata destra della vettura. Bouamama è finito contro il parabrezza per poi sbalzare e rovinare sull'asfalto.

Immediato l'allarme al 118: subito si sono mobilitati gli operatori di "Romagna Soccorso" con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. I medici hanno provato a rianimare a lungo il ferito, ma non ogni tentativo è stato inutile. L'uomo, che stava tornando dai suoi cari dopo aver lavorato tutto il giorno, lascia la moglie e tre figli. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge. Sul posto gli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Solo due giorni fa c'era stato un altro incidente mortale, nel tratto forlivese dell'A14: un 31enne di San Giuliano Milanese, Luigi Alessandro Codazzi, è morto mentre si trovava alla guida di una Golf presa a noleggio con la quale stava rientrando a casa. Stando alle ricostruzioni, il cofano della sua vettura si sarebbe alzato improvvisamente, oscurandogli quindi la visuale. Questo gli sarebbe stato fatale: per questo motivo l’automobile si è scontrata frontalmente con un Fiat Ducato Maxi che proveniva dalla direzione opposta. Un impatto che non gli ha lasciato scampo.