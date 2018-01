È morto improvvisamente Michel Lhoste, da appena due mesi co-amministratore delegato della Vincenzo Zucchi. La triste notizia è stata data Joël Benillouche, presidente e amministratore del gruppo tessile. “Siamo scioccati e molto tristi – ha detto – per questa terribile e inaspettata notizia. Tutta l’azienda è vicina e si stringe nel cordoglio alla famiglia di Michel, del quale ricorderemo sempre la sua grande umanità e capacità professionali“. La notizia della scomparsa di Lhoste ha avuto un impatto negativo sul titolo. A Piazza Affari, infatti, Zucchi ha fatto registrare un calo dell’1,5% circa.

52 anni, Lhoste aveva lavorato per oltre venti anni a livello globale nell’industria fashion e luxury, con esperienza di brand management, di turnaround e di sviluppo internazionale. Prima di diventare Ceo in Zucchi, nel novembre scorso, aveva fatto parte del Gruppo Benetton dove aveva ricoperto per quattro anni la carica di International Business Director Extra Euro. È stato anche group general manager presso Belstaff e Sixty Group, guidando la ristrutturazione di entrambe le aziende. Nelle sue esperienze passate, Michel Lhoste ha anche ricoperto ruoli di primaria importanza in aziende quali Mantero Seta, Salvatore Ferragamo, Slowear.pe.