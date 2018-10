Come accadeva tutte le mattine da qualche mese, era stato accompagnato dai genitori sullo scuolabus che avrebbe dovuto accompagnarlo all'asilo ma dal quel mezzo purtroppo il piccolo di appena 3 anni non è mai più sceso: si è addormentato senza che nessuno si accorgesse di lui ed è stato ritrovato solo diverse ore dopo, ormai già morto. La tragedia del piccolo Meddy, questo il nome del bambino, è avvenuta a Rivière Pilote, nel territorio francese ella Martinica, martedì. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti riportate dai giornali francesi, il piccolo era salito sullo scuolabus alle 8 del mattino ma da quel momento si è accorto più di lui e quando tutti gli altri ragazzi sono scesi lo hanno lasciato a bordo del pullman chiuso e parcheggiato.

Nemmeno a scuola avrebbero segnalato la sua assenza tanto che il dramma si è scoperto solo sette ore dopo quando lo stesso autista è andato a riprendere lo scuolabus nel primo pomeriggio per il giro di ritorno. Quando ha capito cosa era accaduto, l'uomo ha lanciato l'allarme e poi ha cercato disperatamente di rianimarlo, ma per il piccolo Meddy non c'è stato nulla da fare. Gli è stato fatale rimanere per sette lunghe ore chiuso nel mezzo parcheggiato sotto i 35 gradi di quella calda giornata. Sul caso indaga ora la polizia locale che ha fermato l'autista con l'accusa di omicidio colposo. “Sarà necessario spiegare come un bambino che doveva essere portato a scuola quella mattina sia rimasto per un giorno intero all’interno di un autobus senza che nessuno se ne rendesse conto”, ha dichiarato il pm.