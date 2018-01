Dramma sfiorato nel pomeriggio di mercoledì in uno zoo australiano del Nuovo Galles del Sud, il Mogo Zoo, un grande parco che accoglie numerose specie di animali esotici. Durante la preparazione di un tour speciale per i turisti che prevede una "escursione dietro le quinte", un'addetta dello zoo infatti è stata attaccata e incornata da uno dei due rinoceronti del centro, riportando ferite serie. L'episodio intorno all'una del pomeriggio in un'area momentaneamente chiusa alla vista dei turisti. La 47enne incornata ha riportato una lesione al braccio sinistro e altre varie fratture ed è stata subito soccorsa e trasportata in ambulanza al vicino ospedale dove è stata ricoverata.

Nell'attacco è rimasto contuso anche per l'animale che è stato assistito dai veterinari sul posto. Il rinoceronte, che è arrivato al parco nel 2015 insieme al fratellastro e coetaneo Jabari, ha undici anni. In una breve dichiarazione lo zoo ha confermato l'incidente spiegando che sia la donna che il rinoceronte, di nome Kei, non subiranno danni permanenti. "Anche se sono adottate tutte le misure di sicurezza per ridurre al minimo il rischio sia per gli animali che per i custodi, occasionalmente si possono verificare incidenti come questo quando si ha a che fare con una grande vastità di animali", hanno aggiunto dal parco.