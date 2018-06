in foto: I genitori del neonato in un intervento a Pomeriggio Cinque

Un dramma si è consumato alla fine di maggio all’ospedale di Polistena, nella provincia di Reggio Calabria. Un neonato è deceduto poche ore dopo il parto e sul caso, per fare chiarezza, è stata aperta un’indagine dalla procura di Reggio Calabria. Della vicenda hanno parlato in questi giorni in televisione i genitori del piccolo, Fabio e Caterina, che alle telecamere della trasmissione Pomeriggio Cinque hanno ricostruito quanto accaduto nelle ore immediatamente successive al parto. Fabio e Caterina hanno spiegato che il figlioletto era nato prematuro, all’ottavo mese di gravidanza, e pesava 2.8 chilogrammi. Subito dopo il parto sono emerse le prime complicazioni: il piccolo aveva bisogno di un’incubatrice ma l’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena non aveva un reparto di neonatologia dotato degli strumenti necessari e per questo motivo al padre è stato comunicato che avrebbero dovuto trasferire il figlioletto agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Come lui stesso ha raccontato davanti alle telecamere, lui ha risposto dicendo ai medici che avrebbero potuto portarlo anche a Roma, ma l’importante era salvarlo.

Il racconto del padre: “Dopo quattro ore l’ambulanza non era ancora arrivata” – “Dopo quattro ore, l'ambulanza non era ancora arrivata e ho rivisto mio figlio, completamente cianotico”, ha aggiunto l’uomo che poco dopo ha purtroppo visto morire suo figlio. “Il dolore per noi è inaccettabile – si è quindi sfogato -. Non è possibile, nel 2018 e in Italia, che un bimbo possa morire così lasciando nello sconforto i genitori”. La famiglia chiede venga fatta chiarezza sulla vicenda per capire se la morte del neonato sia stata una tragica fatalità oppure se causata da negligenza.