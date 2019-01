Dopo essersi assicurata che l'ascensore era giunto al piano, stava entrando dentro col passeggino del figlioletto di appena due mesi per scendere quando si è accorta che improvvisamente l'ascensore si stava muovendo verso l'alto con le porte ancora aperte. Lei ha cercato subito di tirare via la carrozzina col piccolo ma tutto si è svolto in così poco tempo da non lasciare alla donna il tempo si salvare suo figlio. La signora ha dovuto assistere con orrore alla morte orribile del suo bimbo, schiacciato dall'ascensore contro il soffitto. La terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì , intorno alle 16.45, in un palazzo del quartiere San Telmo di Buenos Aires, in Argentina .

Ad allertare i soccorsi sono statigli altri condomini del palazzo accorsi dopo le urla strazianti della madre del piccolo. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi medici e dei vigili del fuoco, purtroppo per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è praticamente morto sul colpo e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il passeggino con il bambino era sulla soglia dell'ascensore quando lo stesso è stata chiamato ad un altro piano e si è messo in moto nonostante le porte aperte. Secondo gli altri condomini del palazzo, che risale agli anni '60, quell'ascensore ha sempre dato problemi ed era spesso guasto. Secondo l'agenzia di controllo governativa l'edificio ha due ascensori abilitati e l'ultimo controllo darebbe stato effettuato lo scorso 5 gennaio .