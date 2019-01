Un aereo ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi, domenica 27 gennaio, in Salento, nei pressi della strada provinciale che collega Ugento con la frazione di Gemini. Il bilancio è di due morti: entrambi i passeggeri del velivolo sono deceduti sul colpo. Si tratta di Tommaso Arbace, 73 anni, imprenditore edile di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, che era alla guida della vettura, e Gianluca Causo, 43 anni, di Melissano. Sono in corso indagini per risalire alle cause dell'incidente.

A quanto pare l'apparecchio ha preso fuoco prima di schiantarsi al suolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i sanitari del 118. I due sarebbero saliti a bordo della vettura approfittando della giornata di sole. Fra le cause al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero l'errore umano o eventuali problemi all'ultraleggero. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Un incidente simile si era verificato sempre nei pressi di Ugento nel 2014: all'epoca i due passeggeri di un ultraleggero morirono carbonizzati dopo che l'aereo andò a schiantarsi contro un albero in fase di atterraggio.