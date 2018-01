Terribile tragedia sul lavoro nelle scorse ore in un cantiere edile in Colombia. Un enorme ponte autostradale in costruzione infatti ha improvvisamente ceduto mentre gli operai erano impegnati attorno ad esso, provocando la morte di dieci lavoratori. Il dramma è avvenuto in pochi attimi nella giornata di lunedì in una zona boschiva della regione di Chirajara, a circa 95 chilometri fuori dalla capitale Bogotà. La Protezione civile del Paese sudamericano, intervenuta sul posto con i vigili del fuoco, ha precisato che gli operai stavano lavorando al drenaggio lungo il ponte quando la struttura è collassata scaraventandoli di sotto.

Secondo i media locali, i dieci operai infatti sono morti dopo una caduta e un tremendo volo nel vuoto da un'altezza di circa trecento metri. Nove persone sono morte sul colpo, mentre una decima che era stata recuperata ancora in vita dai soccorritori, purtroppo è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale a causa delle ferite riportate nell'impatto. Le autorità comunque stanno ancora accertando quante persone effettivamente stavano lavorando sul ponte al momento del crollo e se qualcuno manca all'appello.

Il ponte, che faceva parte della principale arteria che collegherà Bogotà a Villavicencio, una città a sud-est della capitale, attraversa una lunga vallata per collegare due montagne e due relativi tunnel. Come confermato dall'Agenzia nazionale colombiana delle infrastrutture, la struttura doveva essere lunga 446 metri e si era pochi metri dal ricongiungimento dei due lati quando una delle parti è crollata.