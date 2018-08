Tragedia nel South Carolina, dove una donna è stata uccisa da un alligatore a Hilton Head. A perdere la vita una donna di quarantacinque anni del posto, Cassandra Cline, che lunedì stava passeggiando col suo cane quando improvvisamente si è ritrovata davanti il grosso rettile. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna sarebbe rimasta uccisa nel tentativo di difendere il suo cane dall'animale. A quanto pare, infatti, l’alligatore avrebbe aggredito prima il cane della donna nei pressi di una laguna e quando lei avrebbe tentato di soccorrerlo sarebbe stata trascinata in acqua dall’alligatore, che ha lasciato il cane per prendere la donna. Cassandra non ha avuto alcuna possibilità di salvarsi. L’alligatore che l’ha trascinata sotto acqua era un esemplare lungo circa due metri e mezzo che poi è stato trovato e sottoposto a eutanasia.

Alla terribile scena ha assistito un operaio che lavorava nelle vicinanze e che è accorso ad aiutare la donna, purtroppo senza poter far nulla. Il corpo della quarantacinquenne è stato recuperato poco dopo. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia. In quest’area del South Carolina, come in altre della costa atlantica degli Stati Uniti, la popolazione è abituata alla convivenza con questi animali ma gli attacchi non sono frequenti. Secondo quanto fatto sapere da un portavoce del dipartimento delle risorse naturali, dal 1976 ad oggi ci sono stati venti attacchi contro le persone e fino al 2016 – quando una donna di 90 anni è stata trovata morta in uno stagno – nessuno di questi era stato letale.