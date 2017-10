Lo scorso luglio a El Paso, in Texas, un bambino di appena quattro anni è stato ucciso dai cani di famiglia nel cortile di casa sua. Dieci cani, definiti come malnutriti e evidentemente resi aggressivi dalla fame, lo avrebbero improvvisamente attaccato e per il piccolo Jacob Brooks, nonostante l’intervento di un vicino di casa, non c’è stato nulla da fare. Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato il piccolo sbranato. “Lo hanno praticamente mangiato”, ha detto un vicino di casa del bambino, che aveva ottenuto il permesso di giocare nel cortile di casa quando è avvenuta la tragedia. Una tragedia – che ha portato a sopprimere quattro dei cani responsabili della morte del bambino – che secondo alcuni si poteva evitare. E ora, a circa due mesi da quel dramma, le due giovani mamme del bambino sono state arrestate.

Arrestate e imprigionate le mamme del bambino – Brittany Brooks, 27 anni, e la moglie Ashley Brooks, 29 anni, sono accusate dagli inquirenti di aver causato la tragedia per non aver sorvegliato il figlio in una situazione ad alto rischio come quella. A difendere la coppia lesbica ci ha pensato una zia del bambino, secondo cui i cani – dieci esemplari di diverse taglie e razze – non avevano mai manifestato comportamenti anomali e che quindi, fino a quel momento, non c'erano motivi per pensare a un'aggressione. Insomma, a suo dire una tragedia del genere sarebbe potuta capitare a chiunque. Non la pensano allo stesso modo, però, gli agenti e anche alcuni vicini di casa della famiglia Brooks, che da tempo avevano notato lo stato di abbandono in cui versavano i cani. Le due donne sono dunque finite in carcere con una cauzione fissata a 75000 dollari,