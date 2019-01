in foto: immagine di archivio

Drammatico e letale incidente stradale la notte scorsa lungo la strada regionale 55 del Vallone, in Friuli Venezia Giulia . Dopo uno violento scontro frontale, uno dei due veicoli coinvolti si è incendiato bloccando al suo interno i due occupanti che hanno trovato una morte orribile. Il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte, in località Gabria, frazione di Savogna d'Isonzo, nel Goriziano. La vittime sono due uomini ma a causa delle fiamme che hanno devastato i loro corpi solo per uno di loro è stato possibile accertata l'identità: si tratta di un 52enne residente a Doberdò del Lago, sempre nel Goriziano.

Alla guida dell'altro mezzo coinvolto nello schianto, invece, vi era un cittadino sloveno di 26 anni che è stato soccorso dai sanitari e trasportato d'urgenza all'ospedale triestino di Cattinara dove è stato poi ricoverato con vari traumi. Sul luogo dell'incidente, oltre soccorsi medici del 118 , sono accorsi i Carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Gorizia, che hanno svolto i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto, e i Vigili del fuoco del Comando provinciale isontino che hanno lavorato per ore nel recupero delle salme carbonizzate. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, dopo lo schianto con l'altra auto, la vettura con le due vittime a bordo ha sbandato ed è finita in un fossato che costeggia la carreggiata prima di incendiarsi. I due occupanti sarebbero morti all'istante.