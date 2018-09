Drammatico incidente ferroviario nella mattinata di giovedì in Olanda. All'altezza di un passaggio a livello un treno in transito ha investito in pieno una cargo bike, una bici attrezzata per il trasporto dei bambini molto usata in Olanda, trascinandola per diversi metri lungo i binari. Terribile il bilancio delle vittime. Nell'impatto quattro bambini purtroppo hanno perso la vita mentre un altro bambino e un adulto, una donna che guidava il mezzo, sono rimasti feriti gravemente e ora sono ricoverati in condizioni disperate in ospedale. Lo rende noto la polizia locale. Il dramma si è consumato ad un passaggio a livello sorvegliato sulla Braakstraat, vicino alla stazione di Oss West, nel città di Oss, a circa 100 chilometri a sud-est di Amsterdam.

Second le prime notizie, il treno, che era partito da Nijmegenper raggiungere la vicina città di Bois-le-Duc, si sarebbe ritrovato improvvisamente davanti la cargo bike sui binari e il macchinista non avrebbe fatto in tempo ad azionare il freno di emergenza. Inevitabile l'impatto fatale. La bici interessata sarebbe un mezzo di un centro diurno per l'infanzia che era andato a prenderli a casa per portarli a scuola. Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi diversi servizi di emergenza compresi vigili del fuoco, ambulanze e due elicotteri ma per quattro dei piccoli purtroppo non c'è stato nulla da fare. I motivi della presenza del mezzo sui binari, che sono presidiati e con barriere, non sono ancora chiari e la polizia sta ora indagando per accertare i fatti.