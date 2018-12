Quella che doveva essere una spensierata gita scolastica si è trasformata in tragedia nelle scorse ore per una comitiva di giovani studenti accompagnati dai loro professori in Nepal. L'autobus su cui viaggiavano è stato coinvolto in un drammatico e tragico incidente stradale che è costato la vita a ben 23 di loro. Il mezzo, per cause ancora da accertare, è sbandato all'altezza di una curva, ha sfondato le barriere laterali ed è finito in un burrone ribaltandosi completamente dopo un volo nel vuoto di diverse decine di metri. Il dramma nella giostrata di venerdì nel distretto di Dang, nel Nepal occidentale

All'arrivo dei soccorsi su posto, per la maggior parte degli oltre trenta studenti a bordo del pullman, tutti ragazzi tra i 16 e i 20 anni in gita per visitare un giardino botanico, non c'era più nulla da fare. I soccorritori però sono riusciti ad estrarre vivi dalle lamiere contorte del mezzo 14 di loro che sono stati poi trasportati negli ospedali della zona, alcuni in gravissime condizioni. Tra le vittime anche due professori e il conducente dell'autobus. Secondo quanto riferito da un ufficiale di polizia, l'incidente sarebbe stato causato dalla velocità dell'autobus. Purtroppo simili incidenti non sono nuovi nel Paese dove, a causa delle pessime condizioni delle strade e del cattivo stato dei veicoli, spesso si assiste a tragedie enormi come quelle dei ragazzi in gita.