Negli ultimi giorni tre bambini sono stati uccisi da un leopardo in India, nello Stato di Madhya Pradesh. In uno dei tre casi, il bambino è stato divorato dall’animale. La tragedia ha spinto le autorità locali a inviare centinaia di persone nella foresta del distretto di Chhindawara per cercare di catturare l’animale. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa Pti. S.S. Udde, responsabile delle guardie forestali, ha confermato che l’ultimo dei tre bambini è stato ucciso ieri sera vicino al villaggio di Jhirpani. La vittima aveva dodici anni. Il leopardo lo ha sbranato mangiando metà del suo cadavere. Nei giorni precedenti l'animale aveva attaccato una bambina di tre anni che si trovava vicino al villaggio di Mohlimata insieme alla madre e alla sorella e anche in questo caso le aveva procurato ferite mortali. Il terzo episodio nello stesso giorno: la vittima è un bambino di dieci anni che il leopardo ha attaccato nel villaggio di Pathar, trascinandolo per oltre 100 metri e poi abbandonandolo con lesioni gravissime che ne hanno causato la morte.

Centinaia di persone impegnate a trovare l'animale – Il ripetersi di questi episodi ha naturalmente seminato il panico nella zona. Secondo quanto ha assicurato il responsabile delle guardie forestali almeno 500 persone sono entrate nella foresta di Tamia per cercare di catturare il felino. Sono state collocate delle videocamere in alcuni punti strategici e sono state predisposte varie trappole all'interno delle quali si trovano prede viventi, come capre o cani. Trattandosi di animali agili, appare difficile renderli inoffensivi con dei proiettili anestetizzanti. Secondo alcune statistiche, nelle differenti riserve indiane vivono circa 8000 leopardi sempre più in difficoltà per l'espandersi delle coltivazioni agricole che li spingono verso i centri abitati.