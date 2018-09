Era appena arrivati nell'hotel dove dovevano trascorrere una tranquilla vacanza in famiglia ma in poche ore la felicità la spensieratezza si sono trasformate in lacrime e dolore per una famiglia britannica in vacanza in Spagna. Il piccolo del gruppo, un bambino di soli 4 anni è morto tragicamente annegato dopo essere scivolato nella piscina dell'albergo dove era alloggiati da poco più di 24 ore. Il dramma intorno alle 15.30 di mercoledì quando i servizi di emergenza sono stati chiamati in un hotel delle Canarie, a Tenerife. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi che ha coinvolto anche un elicottero di emergenza e le cure mediche immediate, per il piccolo Presley Stockton non c'è stato nulla da fare. Dopo inutili tentativi di rianimazione il bimbo è stato dichiarato morto sul posto.

Secondo quando ha comunicato al polizia locale, il bimbo è stato rinvenuto nella piscina già esanime e tirato fuori dall'acqua da alcuni addetti dell'hotel che poi hanno avviato le prime manovre rianimatorie ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Sul caso sta indagando ora la polizia nazionale spagnola per accertare l'esatta dinamica dei fatti e ed eventuali colpe. Il nonno del piccolo, originario di Wigan, ha pubblicato su Facebook un commovente post in cui saluta il suo nipotino: "Oggi il nostro piccolo p, la nostra piccola tempesta Presley è volato via da noi, la nostra famiglia è distrutta dal dolore. Vola alto mio piccolo angelo, tu eri uno su un milione".