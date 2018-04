Un bambino di appena sette mesi è morto in Germania dopo essere stato aggredito dal cane di famiglia. Secondo quanto si legge sui media locali la tragedia del piccolo, di nome Jannis, si è consumata nella città di Bad Koenig, in Assia, nel sud del Paese. Il cane, che sembra provenire dall'incrocio con uno Staffordshire, in circostanze ancora da chiarire ha morso alla testa il bambino. Immediatamente si è accorto di quanto accaduto il padre di Jannis, un giovane di ventitré anni, che subito ha chiamato i soccorsi. Il piccolo è stato trasferito in ospedale e inizialmente le sue condizioni sembravano stabili, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto qualche ora dopo il ricovero. Sotto shock i genitori, il padre ventitreenne e la madre di ventisette anni. Il cane responsabile della brutale aggressione nel frattempo è stato portato in un canile. Gli operatori hanno definito il suo comportamento “molto aggressivo”. La polizia indaga sull’incidente.

Una tragedia simile alcuni giorni fa ad Hannover – Sconvolti anche alcuni vicini di casa della famiglia di Jannis, che ai media locali hanno ricordato anche un’altra simile tragedia avvenuta pochi giorni fa sempre in Germania. In un appartamento di Hannover sono stati trovati i corpi senza vita di una donna di 52 anni e un uomo di 27, che erano madre e figlio. Anche in quel caso a ucciderli sarebbe stato il loro cane, uno Staffordshire-Terrier da combattimento. A trovare i cadavere di madre e figlio è stata un’altra figlia della donna che, non avendo notizie, si è avvicinata alla finestra della casa e ha visto un corpo riverso nel sangue.