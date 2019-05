Drammatico incidente nelle scorse ore durante una emergenza medica a Walsall, nella contea delle West Midlands, in Inghilterra. Un'ambulanza che sfrecciava a tutta velocità in strada perché chiamata a intervenire per un malore, ha investo in pieno un ragazzino di 15 anni ferendolo gravemente. Il terribile impatto lunedì pomeriggio, poco dopo le 17.30, su Lichfield Road. Il ragazzino è stato immediatamente soccorso dagli stessi operatori sanitari presenti in ambulanza e poi dagli altri colleghi di questi che sono intervenuti poco dopo sul posto. Viste le sue condizioni, è stato chiesto anche un elisoccorso e, dopo essere stato stabilizzato, il quindicenne è stato trasportato d'urgenza al centro traumi del Queen Elizabeth Hospital di Birmingham.

Il ragazzino ha subito un trauma cranico e rimane ora ricoverato in condizioni disperate in ospedale dove lotta tra la vita e la morte. Il servizio di ambulanze delle West Midlands ha spiegato che l'equipaggio del mezzo di soccorso coinvolto invece è rimasto molto scosso ma nessuno del team è ferito e per questo i sanitari sono riusciti immediatamente a fornire assistenza al ragazzo. Al momento ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto ma è probabile che l'adolescente stesse tentando di attraversare al strada senza rendersi conto del sopraggiungere dell'ambulanza. Il servizio di ambulanza delle West Midlands ha spiegato di aver fornito già i video delle telecamere a bordo del mezzo per stabilire esattamente cosa è successo. La polizia sta comunque cercando eventuali testimoni dell'accaduto oltre quelli già ascoltati.