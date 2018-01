Dramma nella mattinata di lunedì al liceo Grigoletti di Pordenone. Un insegnante ha avuto un improvviso malore mentre si trovava nell'atrio dell'istituto, accasciandosi davanti agli occhi atterriti di colleghi e alunni che hanno assistito impotente all'intera scena che purtroppo si è conclusa con la morte del docente, sopraggiunta poco dopo. La vittima è Stefano Tessadori, 64enne professore di disegno e storia dell'arte allo scientifico ma anche architetto molto conosciuto nella città friulana e in provincia. La tragedia si è consumata quando erano da poco passate le 10 di mattina di lunedì 22 gennaio. Tessadori si è sentito male ed è subito svenuto accasciandosi a terra.

Per lui sono partiti immediatamente i soccorsi, anche grazie a una infermiera che era presente sul posto, come racconta il quotidiano locale Il Gazzettino, mentre contemporaneamente i colleghi docenti avvertivano la centrale operativa del 112, chiedendo assistenza medica. La centrale operativa di Palmanova si è messa in contatto con la centrale dei vigili del fuoco, che sorge a poca distanza dal liceo e sul posto si è recata una squadra di pompieri in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. I vigili del fuoco hanno continuato la rianimazione con defibrillatore e maschera di ossigeno fino a quando il docente non è stato preso in carico dal tema medico dell'ambulanza.

I medici hanno continuato rianimarlo sul posto per lungo tempo, stabilizzandolo prima di portarlo in ospedale dove i colleghi del pronto soccorso hanno cercato di salvarlo ma purtroppo per Stefano Tessadori è stato tutto inutile. L'architetto 64enne è morto all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone poco dopo il suo arrivo.