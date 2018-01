Un uomo ha perso la vita a Torino per le conseguenze di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, in corso Giulio Cesare angolo via Oxilia. Un tram della linea 4 che viaggiava verso il centro della città ha investito H.I. di 49 anni di età, di nazionalità marocchina, che stava attraversando il corso in direzione di corso Vercelli. Immediati sono scattati i soccorsi, ma il personale sanitario intervenuto sul posto, pur prodigandosi per lungo tempo, non ha potuto far nulla per salvare la vita dello sfortunato che è deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della squadra infortunistica della municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Il sinistro è stato rilevato dagli agenti della squadra infortunistica della polizia locale, che stanno lavorando per verificare di chi siano state le responsabilità. La circolazione della linea 4 in direzione di Mirafiori Sud è stata bloccata fino al termine del servizio.