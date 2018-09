Purtroppo non ce l'ha fatta la bimba di 12 anni caduta da una finestra al terzo piano di uno stabile di Taranto nel primo pomeriggio di mercoledì. Dopo l'incidente la piccola era stata immediatamente dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata dove però le sue condizioni erano apparse subito gravissime. La dodicenne era stata ricoverata nel reparto rianimazione, con numerosi traumi, ematomi e fratture e nonostante le cure poche ore dopo, in serata, i medici erano stati costretti a dichiararne la morte cerebrale. La circostanza che la caduta sia stata in qualche modo attutita dai fili di uno stendino per il bucato non è bastata a salvarle la vita.

La terribile notizia ha sconvolto parenti, amici e concenti della famiglia ancora increduli per quanto accaduto. Il dramma si è consumato in pochi attimi nell'abitazione di famiglia di via Cesare Battisti, a Taranto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, probabilmente la bambina si è sporta troppo dal davanzale del bagno della sua abitazione perdendo l'equilibrio e precipitando nel vuoto, ma sulla tragedia sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso. La salma della bimba comunque è stata già riconsegnata alala famiglia che ha organizzato i funerali per la giornata di domani.