Doveva essere il primo giorno di mare di una settimana di vacanza da trascorrere col marito ma quel tuffo in acqua in pochi attimi si è trasformato in tragedia per una turista di 63 anni in villeggiatura lungo le spiagge romagnole. La donna è stata trovata esanime in acqua nei pressi di uno stabilimento balneare di Riccione, nel Riminese, ed è morta poco dopo sulla battigia. il dramma si è consumato nella mattinata di lunedì intorno alle 11 quando un altro bagnante ha visto affiorare la donna a pelo d'acqua di schiena, a pochi metri dalla riva. Immediatamente è scattato l'allarme e sono intervenuti i bagnini che l'hanno trascinata a riva iniziando le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari del 118 accorso con ambulanza e auto medicalizzata.

Il massaggio cardiaco è proseguito per diversi minuti sulla spiaggia ma per la donna, originaria di Foggia e residente da anni a Milano, non c'è stato nulla da fare. Il medio ala fine ha dovuto dichiarane la morte sul posto. Successivamente son intervenuti anche i militari della Guardia costiera di Riccione per i rilievi. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, la 63enne al suo primo giorno di mare, era entrata in acqua poco dopo che il marito ne era uscito per tornare all'ombrellone. Pochi minuti dopo un malore fatale.