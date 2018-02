Un drammatico incidente si è consumato nella tarda mattinata di martedì a Riccione. Un commerciante del posto di sessantasette anni, Maurizio Stefanini, è morto tagliandosi la gola dopo essere scivolato su una porta a vetri. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che l'uomo, probabilmente colto da un malore, sia scivolato contro una porta vetri all'interno della sua abitazione. La porta si è infranta e alcuni frammenti hanno ferito il commerciante al viso e alla gola. A trovarlo riverso a terra in casa sono stati i familiari ma ormai per Stefanini non c’era più nulla da fare. Quando l’ambulanza è arrivata, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte del sessantasettenne. Sul posto sono accorsi subito anche i Carabinieri della Compagnia di Riccione per effettuare i rilievi di rito.

L'uomo trovato in un lago di sangue dai familiari – Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, l’uomo – noto in città e che da qualche tempo era andato in pensione – da giorni stava combattendo contro una forte influenza. Sicuramente debilitato dalla malattia, potrebbe essere scivolato e forse ha avuto un capogiro mentre si stava rialzando. La suocera dell’uomo, che si trovava in casa, ha sentito improvvisamente un rumore assordante di vetri che si infrangono e spaventata ha chiamato il genero più volte, senza però ricevere risposta. A quel punto, avendo lei dei problemi a muoversi, ha immediatamente chiamato sua figlia che si è precipitata a casa e ha trovato l’uomo a terra in un lago di sangue.