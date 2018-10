Tragico incidente stradale nella prima attinta di martedì lungo la superstrada Firenze Pisa Livorno. Una vettura ha improvvisamente sbandato finendo per schiantarsi violentemente contro un tir che era fermo a bordo carreggiata. L'impatto è stato devastante ed è costato la vita ad un giovane di 25 anni che sedeva sul lato passeggero della vettura coinvolta. Ferito gravemente invece l'altro giovane a bordo, un 23enne al volante dell'auto. Il dramma si consumato alle prime luci dell'alba di martedì nel tratto tra è Montopoli e Pontedera Est, in direzione Livorno. L'auto è rimasta incastrata sotto il camion e per estrarre i due occupanti è stato necessario un lungo lavoro da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco accorsi sul posto.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, però, per il 25enne residente a Livorno purtroppo non c'è stato nulla da fare. Quando è stato affidato nelle loro mani, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Soccorso e stabilizzato invece il 23enne che, viste le gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso direttamente all'ospedale di Careggi a Firenze. Per consentire le operazioni di soccorso, la Strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li è rimasta chiusa in entrambe le direzioni di marcia per diverse ore. Per rimuovere i mezzi sul posto infatti è stata fatta arrivare anche l'autogru dei vigili del fuoco da Pisa.

Sul luogo dell'incidente anche gli uomini della polizia stradale a cui è toccato il compito dei rilievi per ricostruire l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria su cui viaggiava i due giovani, per motivi ancora da accertare, avrebbe improvvisamente sbandato, sbattendo violentemente prima con il fianco sinistro sul guard rail centrale e poi in una terribile carambola è finita letteralmente conficcata sotto il tir che era regolarmente parcheggiato in una piazzola di sosta sul lato opposto della carreggiata.