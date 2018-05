Ha ucciso con tre coltellate alla gola la moglie davanti al figlio di 17 anni, che ha lanciato l'allarme. Un vero e proprio dramma familiare si è consumato nel pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, a Piacenza, nella cucina di un appartamento al primo piano di Viale Dante, alle porte del centro storico della città emiliana. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dal ragazzo in preda al panico, il killer si è costituito in caserma. Intanto, anche l'adolescente è stato portato in questura per dare la propria testimonianza. Ancora non si conoscono ulteriori dettagli dell'accaduto.

Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo ha 57 anni, la vittima 52 e sono entrambi di origine albanese. Per lui i carabinieri stanno preparando il provvedimento di fermo. Il rapporto tra i due si era progressivamente deteriorato, poi oggi l'ennesima lite è sfociata in tragedia.