Drammatico incidente domestico a Partinico, nel Palermitano, dove un bambino di due anni è rimasto schiacciato dal televisore del soggiorno che, in base a quanto avrebbero raccontato i genitori, gli è caduto addosso mentre tentava di accenderlo. Il piccolo si sarebbe arrampicato sul mobile dove era poggiato il televisore. L’incidente è avvenuto nell’appartamento della famiglia qualche giorno fa ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Il bambino è stato prima portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico e poi, dopo le prime cure, è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Civico, a Palermo.

Critiche le condizioni del bambino – Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il peso del televisore ha provocato al bambino ferite gravissime tanto che le sue condizioni restano critiche. Il piccolo avrebbe riportato delle lesioni alle costole e delle micro emorragie. Il bimbo è in costante osservazione da parte dello staff del reparto. La prognosi è riservata. Indagini sono in corso da parte del commissariato di Partinico per ricostruire con esattezza cosa sia accaduto nell'abitazione.