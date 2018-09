All’apparenza è un semplice dolcetto – un dessert freddo a base di cereali, per la precisione – ma il fatto che al Dragon Breath, il ‘respiro del drago’, viene aggiunto anche azoto liquido, ossia la versione liquida dell’azoto, rende questo dolciume estremamente pericoloso. Anche e soprattutto perché a consumarlo sono soprattutto bambini. Non a caso in America, è intervenuto anche l’US Food and Drug Administration: “Non comprateli più ai vostri figli”, è all’allarme dell'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Cos'è il Dragon Breath

Apparso per la prima volta nelle Filippine e in Corea del Sud un paio d’anni fa e arrivato poi negli States, il Dragon Breath consiste in palline di cereali o di formaggio colorate immerse in azoto liquido; in seguito servite in dei bicchierini e per essere mangiate infilzate con dei bastoncini. La reazione chimica porta il dolce a sprigionare dei vapori anche quando viene ingerito. Proprio come dei draghi, per la gioia dei più piccoli. Ma l’inalazione del vapore rilasciato da un alimento o una bevanda preparati aggiungendo azoto liquido ha finito per allarmare gli esperti. Venduto anche coi nomi di Heaven's Breath e Nitro Puff, è particolarmente pericoloso per i bambini con asma, ha detto la FDA. "Siamo venuti a conoscenza di lesioni gravi – e in alcuni casi, mortali – come danni alla pelle e agli organi interni causati dall'azoto liquido ancora presente nel cibo o nelle bevande" spiega l’agenzia USA.

Un bimbo è quasi morto dopo aver mangiato questo dolce

Due mesi fa in Florida, un ragazzo avrebbe infatti subito un attacco d'asma dopo aver consumato Dragon's Breath. Sua madre, Rachel Richard McKenny, ha scritto un post su Facebook nel quale ha spiegato che il ragazzino era senza il suo inalatore. Solo grazie ad una corsa alla vicina caserma dei pompieri, dove al giovane è stato somministrato un trattamento salva-vita, si è evitato il peggio.

I pericoli dell'azoto liquido

L’azoto liquido è l’azoto che viene portato allo stato liquido attraverso un processo di distillazione frazionata dell’aria e viene indicato con la sigla LN2 o LN: è in grado di raffreddare anche di 200 gradi ciò con cui viene a contatto. Grazie al suo basso costo e al facile utilizzo, oltre che all’effetto sorprendente, viene spesso utilizzato in campo alimentare. Ma se non viene utilizzato con le giuste precauzioni e da persone esperte può risultare davvero pericoloso, a volte addirittura mortale.