in foto: Veduta panoramica di Città Sant'Angelo (Wikipedia).

Chi l'avrebbe mai detto che un piccolo borgo italiano sarebbe stato considerato dalla prestigiosa rivista americana Forbes tra i migliori posti in cui vivere al mondo. Si tratta di Città Sant'Angelo, comune di poco più di 15mila anime in provincia di Pescara, in Abruzzo. Il motivo per cui il paesino compare al sesto posto, su dieci, della classifica delle zone per le quali vale la pena "lasciare il proprio lavoro e partire" è presto detto: "Si sta bene e si campa con poco. Ha infatti tutto ciò che offre la Toscana e molto altro ad un costo minimo. A Città Sant’Angelo ci sono chiese storiche, un museo di arte contemporanea e anche un outlet che ricorda quelli della California del Sud", ha scritto Laura Begley Bloom, la giornalista che ha firmato l'articolo. Per questo il piccolo borgo collinare è annoverato insieme a mete straconosciute come Lisbona, Cali, Santo Domingo, Belize e Linguadoca, precedendo posti da sogno come Playa Del Carmen o Bali. Ecco dove si trova di preciso e cosa fare nel caso in cui vogliate trascorrere anche solo qualche ora in una delle località migliori del mondo.

Città Sant'Angelo, "angolo di paradiso" sulle colline abruzzesi.

Città Sant'Angelo, già appartenente al club dei Borghi più belli d'Italia, si trova su una collina e dista circa 18 chilometri da Pescara, bagnata dal fiume Fino e dal fiume Tavo. Arrivarci è molto facile: bisogna prendere l'uscita autostradale Pescara Nord – Città Sant'Angelo, posta sull'Autostrada A14/E55. Le sue origini sono antiche, basti pensare che il primo atto ufficiale dove si parla del comune risale all'875, al tempo dell'Imperatore Ludovico II, in cui si parlava già della presenza di un porto e di un castello. Fa parte di una regione, l'Abruzzo, che, come è stato scritto anche su Forbes, è la più ricca in questa parte d’Italia per la vicinanza con la costa e i suoi locali della movida, ma anche con le località sciistiche e gli sport invernali. Di conseguenza, anche la qualità della vita qui è molto alta, ma ad un prezzo molto contenuto, basti pensare che, sempre secondo la rivista a stelle e strisce, "una coppia può vivere con 1400 dollari (circa 1200 euro) al mese o meno, incluso l’affitto". Tra le attività più famose del borgo, in parte colpito dal terremoto del novembre 2016 che si è registrato in tutto il Centro Italia, c'è la produzione di sculture in ferro.

Chiese e monumenti il cuore pulsante del borgo.

Città Sant'Angelo è famoso soprattutto per le sue chiese. Ce ne sono tantissime. Tra le più famose da vedere c'è la Collegiata di San Michele Arcangelo, dell'anno Mille, la Chiesa di San Francesco, costruita nel 1300, e quella di Santa Chiara, edificata all'interno dell'intera area conventuale delle Clarisse e dove è possibile ammirare da vicino "la ruota degli esposti", la Chiesa di Sant'Agostino e quella di San Bernardo. Da non perdere è anche una visita al Colle del Moro, uno dei punti panoramici più suggestivi, che offre la vista di tutto il litorale pescarese. Molto famoso è anche un vicino centro commerciale, il Città Sant'Angelo Outlet Village, dove è possibile fare acquisti dei brand più famosi e partecipare a numerosi eventi. Inoltre, oltre a comparire ella lista dei Borghi più belli d’Italia, è stata anche riconosciuta Città del Vino e dell’Olio, Città Slow e Bandiera Verde Agricoltura, prestigioso riconoscimento nazionale per quei comuni che si sono distinti in ambito agricolo e ambientale.