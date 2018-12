Durante una nottata insonne per i pianti continui del piccolo, i genitori avevano deciso di tenerlo accanto a loro nel lettone per consolarlo, una decisione che però si è rivelata fatale per il neonato di appena un mese, rimasto schiacciato a morte nel sonno dal loro peso. È la terribile tragedia che ha sconvolto una giovane famiglia britannica di Bolton, nella Greater Manchester, e ha spinto le autorità che indagano sul caso a mettere in guardia dai pericoli del dormire con i neonati. Dopo il parto e il ritorno a casa, Keeley Makin e il suo compagno Nicky Marsh avevano abituato il loro figlioletto appena nato a dormire in culla. Così avevano fatto anche quella drammatica sera fino a quando, intorno all'1.30 di notte, hanno deciso di tenerlo con loro per calmarlo.

Solo diverse ore dopo, quando si sono svegliati, hanno scoperto che il piccolo era esanime. Inutile per lui la corsa in ospedale dove è morto poco dopo. Gli esperti hanno detto che il piccolo Archie è morto per aver subito fratture alle costole dovute a schiacciamento da entrambi i lati. "Sono buoni genitori e non si sono resi conto del pericolo. Ci sono probabilmente centinaia di migliaia di genitori che lasciano dormire i bimbi piccoli nei loro letti, ma tutti mettono potenzialmente a rischio la loro vita" hanno spiegato gli inquirenti. Devastata la famiglia: "La morte di Archie è stata uno shock orribile per tutta la famiglia. Eravamo tutti così eccitati per l'arrivo di Archie, ma non siamo riusciti a vedere il suo primo sorriso. Non passa giorno in cui non pensiamo al nostro Archie. Sarà per sempre nei nostri cuori"