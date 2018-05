Angela Sartin-Hartung, una donna di 55 anni originaria dell'Oklahoma e rimasta senza memoria in seguito a un gravissimo incidente che l'ha fatta andare in coma, risposerà il marito il prossimo mese. La donna era stata investita da un'automobile della polizia a un incrocio di New York nell'ottobre del 2013. Nel violentissimo impatto Angela a aveva riportato un forte trauma cranico rischiando di morire. Quando la donna si è svegliata dal coma, racconta il Mail online, non aveva nessun ricordo del marito, Jeff Hartung, del matrimonio, avvenuto nel 2000, e degli anni passati insieme. Quando ha aperto gli occhi, infatti, quell'uomo che era stato il compagno degli ultimi anni credeva fosse in realtà un medico dell'ospedale in cui era ricoverata.

Come se non bastasse Angela dopo il lungo "black out" credeva di essere ancora sposata al suo primo marito, ora deceduto, e non a Hartung. Dopo l'incidente, ha riferito la donna al giornale inglese, la coppia ha cercato di ricostruire la relazione e Angela si è innamorata di nuovo del marito. "Non ricordavo più niente di cosa mi fosse accaduto dopo l'anno 2000 – ha raccontato Angela – del matrimonio con Jeff avevo soltanto delle foto, ma io non riuscivo più a riconoscerlo. Non avevo la minima idea di averlo scelto come marito". L'uomo a quel punto non si è perso d’animo e le è stato accanto ogni giorno durante la lunga riabilitazione. Nonostante fosse per lei un perfetto sconosciuto, l'ha riconquistata come se non si fossero mai conosciuti prima, finché Angela non si è innamorata nuovamente di lui. I due si risposeranno il 19 giungo a Central park a New York.

"Spero che la nostra storia – ha commentato Angela – possa ispirare le altre coppie che hanno sofferto situazioni del genere. Ciò che è successo a noi deve essere rappresenta una speranza per il futuro".