Dopo aver perso tutto un uomo statunitense ha lanciato un appello affinché qualcuno si occupasse della sua cagnolina: "Per favore, prendetevi cura di Sky. Ha sei anni ed è una cagna molto socievole. Non posso più prendermi cura di lei, non ho più una casa e non posso darle da mangiare". E' questo il toccante messaggio che l'uomo ha lasciato dopo aver legato la cagnolina di fronte alla sede di un'associazione animalista, che ha pubblicato le foto dell'animale visibilmente denutrito: "Non è malata, ha solo tanta fame. Per favore, datele una casa".

La piccola Sky è stata trovata davanti alla struttura della Delaware Humane Association nella città di Wilmington, assieme al toccante appello del suo proprietario appeso al collo. Ora volontari e veterinari statunitensi sono all'opera per trovare una nuova casa a Sky. Tuttavia, prima di darla in adozione, l'animale verrà sottoposto a una cura ricostituente. Un rappresentante dell'organizzazione ha riferito che l'animale pesa nove chili in meno di quanto dovrebbe.