Da quando si sono conosciuti, innamorati e poi sposati, hanno trascorso tutti i giorni di Natale insieme in famiglia senza perdersene nemmeno uno. Ora però a causa di problemi fisici per la prima volta da quando sono coppia dovranno festeggiare il giorno di Natale separati. È la storia di un'anziana coppia di canadesi sposata da 69 anni, il 91enne Hebert Goodine e l'89enne Audrey Goodine, che per la prima volta dopo 73 anni saranno divisi in occasione del Natale. La struttura di assistenza a lungo termine dove la coppia vive da alcuni anni, infatti, ha stabilito che non più occuparsi di Herbert e ha deciso di trasferirlo in una casa di cura. tutto questo ad appena una settimana dal 25 dicembre e quindi senza dare la possibilità ai parenti di provvedere diversamente

Una decisione criticata dai familiari, in particolare dalla loro figlia Dianne che ha denunciato pubblicamente la cosa su Facebook. "Parlando con i miei genitori ho ascoltato mia madre piangere. ‘Natale è finito per noi ora e questo è il peggior Natale che avremo mai. Perché non potevano aspettare fino a dopo le vacanze?" ha scritto la donna. "La legge è chiara. Bisogna trasferire un paziente nel momento in cui non è più autosufficiente" hanno ribattuto dalla struttura, spiegando di aver avvisato la figlia ma che questa ha tergiversato senza dare una riposta. Venerdì scorso quindi Hebert stato spostato in una nuova struttura, a 45 minuti di viaggio dalla moglie. A nulla sono valse le richieste della donna di rinviare il trasferimento ad almeno dopo le feste.