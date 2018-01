Era da tempo malata e per questo nell'ultimo periodo era stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma è rimasta in questo stato per giorni fino a quando non le hanno detto che il marito e compagno di una vita per ben 68 anni era morto. Solo così la donna si è lasciata andare e a poche ore di distanza è deceduta anche lei. È l'emozionate storia dell'88enne britannica Dorothy Harding e le del marito Arthur, 91 anni, scomparsi nei giorni scorsi a distanza di poco più di un'ora l'uno dall'altro. A raccontarla ai giornali inglesi è stata la nipote della coppia, Ros, che ha spiegato: "Le abbiamo detto che il marito era morto sussurrandole ‘Nana, puoi andare' e lei pochi minuti dopo è morta".

I due anziani coniugi stavano insieme da più di 68 anni e non si erano mai separati fino a quando la malattia e le condizioni cliniche li hanno costretti al ricovero ospedaliero. L'uomo infatti era stato portato in un ospedale mentre la donna in un altro centro clinico. Quando ha saputo che il suo Arthur era deceduto alle 6.45, lei lo ha seguito poco dopo le 8. Erano stati insieme fino all'ultimo Natale poi, con l'aggravarsi della malattia, entrambi sono stati ricoverati in ospedale: Arthur per una broncopneumopatia cronica ostruttiva e Dorothy per problemi cardiaci. "Ci sentiamo come se ci fosse stata una qualche connessione telepatica tra di loro" hanno spiegato i familiari, raccontando: "Erano persone adorabili. Tutti nella zona li conoscevano. Erano sempre disponibili ad aiutare tutti, chiunque li conosce direbbe la stessa cosa".