Si era conosciuti ormai nel lontano 1952 e in poco tempo si erano fidanzati e poi erano convolati a nozze. Da allora era diventati praticamente inseparabili. Per oltre 65 anni sono stati insieme condividendo tutto e mettendo al mondo anche una figlia. Un amore d'altri tempi che ha resistito a tutto e tutti, superando difficoltà e momenti difficili e che solo la morte di entrambi, avvenuta ad appena 24 ore di distanza l'una dall'altra, ha potuto spezzare. È la storia di una coppia di coniugi ligure composta dalla 97enne Elsa Rossi e dal 92enne Ermete Vicedomini , deceduti nelle scorse ore a Genova.

La prima ad andarsene è stata la donna che era già ricoverata da qualche tempo all’ospedale Galliera del capoluogo ligure per l'aggravarsi del sue condizioni di salute. La 97enne si è spenta martedì scorso tra lo strazio del marito che non ha retto a quel colpo ed appena 24 ore è deceduto a sua volta per un attacco di cuore mentre era in casa. Come Racconta Il Secolo XIX, è stata la figlia Daniela a riferire all'uomo che l'adorata moglie non c’era più e che non sarebbe più tornata a casa. "Gli avevo anche detto che, in caso di cattivo tempo, non sarebbe dovuto venire in chiesa per il funerale. Volevo evitare che si prendesse un malanno" ha raccontato la donna. L’anziano ha fatto cenno con la testa ma in quel momento ha capito che la loro lunga vita insieme era finita. Mercoledì dopo pranzo chi lo accudiva lo ha visto con la testa china, si è avvicinato e lo ha trovato esanime: era andato a raggiungere la sua amata.